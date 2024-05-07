رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري

كرم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم، الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة.

وفازت بلقب الأم المثالية من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة بالجامعة:

الأمهات المثاليات بالجامعة

وفاء محمد محمد بالإدارة الطبية

أم محمد عبد الواحد عبد الرحمن بكلية التمريض.

ضحي إبراهيم حسن كلية الصيدلة.السيدة أميرة عبد القادر عبد العزيز كلية التمريض.

وهنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق الأمهات الفائزات باللقب، وأهداهن شهادات تقدير وجوائز مالية، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو تتويج لتميزهن على المستوى الأسري والعملي والأخلاقي، وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان.

كما أكد رئيس الجامعة أن المرأة المصرية تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية، وذلك تقديرًا لما تبذله من جهد ومواجهة التحديات والصعاب، في سبيل بناء مصر المستقبل.

دور المرأة المصرية الرائد

وخلال كلمتها، تقدمت الدكتورة جيهان يسري بخالص التهنئة للأمهات المكرمات في هذه المناسبة الطيبة، داعية لهن بحياة طيبة مليئة بالصحة والعافية، مؤكدة على دور المرأة المصرية الرائد، فهي تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع.