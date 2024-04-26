جامعة الزقازيق تنظم قافلة شاملة لقرية نبتيت ضمن «حياة كريمة»

تابعت الدكتورة جيهان يسري رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية البيطرية التنموية الشاملة والتي تتوجه غدا السبت لقرية نبتيت مركز مشتول السوق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ضمن خطة قطاع البيئة لخدمة قرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجا، وتنفيذا لمبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مخاطر الإدمان وطرق المواجهة والعلاج

ومن المقرر أن يشارك فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة في التوعية حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج.

كما تشتمل القافلة أيضا على تخصصات طبية هي «الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن».

تنظيم قوافل تنموية شاملة

يذكر أن جامعة الزقازيق نظمت عدة قوافل تنموية شاملة في أوقات سابقة استهدفت تقديم الخدمات للعديد من القرى في مختلف مراكز المحافظة إيمانا بأهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير القرى المختلفة ومساعدة المواطنين على التثقيف في المجالات المختلفة.