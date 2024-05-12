انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي السنوي بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الملتقى الطلابي السنوي بكلية الصيدلة «في دورته التاسعة»، الذي يُقام تحت إشراف الدكتور أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب منسق المؤتمر، والدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، بقاعة المؤتمرات بالكلية بالدور الرابع مبني الصيدلانيات.

تقييم الأبحاث على التوازي من قبل لجنه التحكيم

وأشارت الدكتورة حنان النحاس، وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن المؤتمر بكلية الصيدلية يضم 9 عروض oral presentation للأقسام العلمية، كما يعرض 20 poster يشارك فيها جميع الأقسام العلمية، حيث جرى تقييم الأبحاث على التوازي من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالمؤتمر.

منتجات مقدمة من مستخلصات نباتية طبية من إنتاج قسم العقاقير

وأضافت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يتضمن 3 منتجات مُقدمة من مستخلصات نباتية طبية من إنتاج قسم العقاقير الطبية، بمساعدة قسم الصيدلانيات لتحضيرها في صورة كريم.