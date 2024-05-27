«التضامن»: تدريب 6 آلاف ميسرة و850 بإدارة حضانات الجمعيات الأهلية

أكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لا يدخر جهدًا في رفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة، إذ تمّ تدريب عدد 5.800 ميسرة وتدريب 850 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات.

وقالت «القباج» خلال احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أنَّه تم تطوير الأدلة التدريبية ومنها على سبيل المثال «الحقيبة التنفيذية للقائمين على إدارة الحضانات - دليل التدريب الأساسي للميسرات - دليل التدريب المتقدم للميسرات - دليل تدريب مديريات الحضانات - دليل تدريب مربيات الحضانات - دليل تدريب الكشف والتدخل المبكر».

تنمية لقدرات الطفل

وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم للحضانات لما توفره من تنمية لقدرات الطفل، ومن فرص لإلحاق الأمهات بسوق العمل، واستكمال جهود تنمية الأسرة وتنظيمها في أسرة صغيرة سليمة، وإعطاء الوالدين وقت كاف للأطفال ورعاية متكاملة والتربية الإيجابية الصحيحة، فضلا عن التصدي لأي محاولات التنمر على الأطفال الذين لديهم أي اختلافات سواء كانوا ذوي إعاقة أو كريمي النسب أو ضعاف التعلم أو أي اختلاف يذكر.

وقال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر إنَّ الاستثمار في السنوات الأولى أمر بالغ الأهمية لأمة مزدهرة، فهو يعزز الترابط الاجتماعي، ويقلل من الفقر، ويبني رأس مال بشري قوي - وهو حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومزدهر ويحقق أرباحًا تدر مليارات الجنيهات على الاقتصاد.

برامج التطوير المهني

وأضاف أن مقدمي رعاية الأطفال المهرة والمدربون جيدًا أمرًا ضروريًا، ومن خلال برامج التطوير المهني، يكتسب مقدمو رعاية الأطفال المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز النتائج التنموية الإيجابية للأطفال.

وتلتزم يونيسف بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لضمان حصول كل طفل في مصر، على أفضل بداية في الحياة وفرصة للتطور إلى أقصى إمكاناته، قد يقضي مقدمو رعاية الأطفال وقتًا أطول مع الأطفال مقارنة بوالديهم. وتتطلب هذه المسؤولية الكبيرة إبداعًا واستثمارات ضخمة.