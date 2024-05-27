وفد من بعثة حج «التضامن» يغادر إلى السعودية لاستلام الفنادق

غادر وفد من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي إلى السعودية، لاستلام الفنادق، ومراجعة كل التفاصيل قبل وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، إذ من المقرر تفويج أول فوج من الحجاج يوم الأربعاء 29 مايو.

موقف أصحاب الأعذار بمشعر منى

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه إذا كان الحاج من أصحاب الأعذار وليس لديه القدرة الصحية على الإقامة بمشعر منى فعليه إبلاغ مشرف المجموعة بذلك قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة بفترة كافية، وذلك حتى يستطيع أن ينسق مع مدير الفندق والبعثة بتوفير الوجبات والإقامة بالفندق خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن برنامج المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لا يتضمن الذهاب لمنى يوم التروية، وذلك لعدم وجود أماكن مجهزة من قبل السلطات السعودية لاستقبال الحجاج. .

يوم التروية

ونوهت إلى أنه في حالة رغبة الحاج في الذهاب إلى منى يوم 8 ذو الحجة «يوم التروية» فلا مانع على أن يلحق بالمجموعة صباح التاسع من ذي الحجة بمخيم عرفات بطريقته وعلى نفقته ومسئوليته الخاصة، موضحة أن المؤسسة غير مسئولة عن توفير أي خدمات أو وجبات أو مياه إلا لحجاج المجموعة الملتزمين بالبرنامج الخاص بالمؤسسة والذي سبق وأبلغ جميع الحجاج به.