«التضامن» تصدر تنبيهات مهمة لحجاج الجمعيات الأهلية بشأن المشاعر المقدسة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، تعليمات مهمة لحجاج الجمعيات الأهلية 2024 بشأن المشاعر المقدسة، والمقرر تفويج أول فوج الأربعاء المقبل، مؤكدة ضرورة دفع قيمة صك الهدي قبل التصعيد وقبل يوم التروية من خلال أحد المنافذ الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية.

خطة التصعيد والنفرة

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بخطة التصعيد والنفرة التي تم إعدادها بين البعثة ومسؤول المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ومكتب الخدمة الميدانية ومشرف المجموعة، والتي يتم متابعة تنفيذها من خلال عدة جهات في السعودية، وعدم مغادرة الغرفة بالسكن إلا مع مشرف المجموعة.

وأوضحت وزارة التضامن للحجاج أنّ المساحة المخصصة للحاج يتم تحديدها من قبل السلطات السعودية وليس البعثة المصرية، لذلك يجب الحرص على عدم اصطحاب أي شنط كبيرة أو مستلزمات من شأنها تقليل المساحة الخاصة بالحجاج.

ارتداء كارت المشاعر المقدسة

وشددت على ضرورة الالتزام بارتداء كارت المشاعر المقدسة لعرفات ومنى الذي يسلمه المشرف للحاج بباص التصعيد لمخيمات عرفات ومنى وحتى العودة إلى مكة المكرمة، حتى يتمكن الحاج من الدخول والخروج للمخيمات بسهولة ويسر، وإمكان تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة للحاج.

مخيمات مكيفة مفروشة بالسجاد

وحثّت الوزارة الحجاج، على معرفة أماكن المخيمات جيدا قبل مغادرتها للعودة إليها بسهولة ويسر، ويتم التسكين بمشعر عرفات في مخيمات مكيفة مفروشة بالسجاد مع توفير صوفابد لكل حاج ويتم التسكين بمشعر منى بمخيمات مكيفة مفروشة بالسجاد مع توفير صوفابد لكل حاج، وذلك لتسهيل أداء المناسك بسهولة ويسر.

وتوفر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أتوبيسات حديثة ومكيفة لنقل الحاج إلى المشاعر المقدسة حفاظا على راحة الحجاج وأداء المناسك بسهولة ويسر.