أستاذ علوم سياسة: إسرائيل تستهدف اجتياح رفح الفلسطينية بشكل واسع

قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسة إنّ ما ارتكبته إسرائيل أمس في مدينة رفح الفلسطينية هو عمل جديد من أعمال الإجرام الإسرائيلي ضد سكان غزة المدنيين، واستمرار لسلسة المذابح التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأشقاء خاصة أنَّه جاء في منطقة كانت قد أعلنت إسرائيل من قبل أنها منطقة آمنة لنزوح عديد من الفلسطينيين بأعداد ضخمة حتى أن ارتكبت هذه المذبحة.

إسرائيل تستهين بكل القوانين الدولية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية إكسترا نيوز أنّ هذه الجريمة الإسرائيلية تأتي بالقرب من منطقة يتواجد فيها الأونروا، مواصلا: «إسرائيل تستهين بكل القوانين الدولية، حتى أن التوقيت له دلالة فهو يأتي بعد فترة قصيرة من أحكام القضاء الدولي سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية».

وأوضح أنَّ الهدف المعلن من جانب إسرائيل هو تحرير الأسرى، وهذا ما أعلنته وفقا لهذه العملية والتي ترتب عليها تحرير أسيرين، متابعًا أنَّ «الوضع الآن يسير عكس ما ترغب فيه إسرائيل، ومن المتصور أنَّ هذه الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى قتل الأسرى الإسرائيليين وبالتالي لن يتحقق الهدف التي تسعى إليه»، لافتا إلى أنَّ هدف إسرائيل من هذه العملية هي عملية اجتياح واسعة لمدينة رفح الفلسطينية وهذا ما حذرت من مصر والعديد من دول العالم.