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المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 11 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

كتب:

نظيمة البحرواي
02:43 م | الإثنين 27 مايو 2024
المراكز التكنولوجية

المراكز التكنولوجية

تواصل المراكز التكنولوجية فتح أبوابها أمام المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء، والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء. 

11 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 11 ألفا و337 طلبا من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، وتضمنت 3 آلاف و139 طلبا لاستخراج الشهادات التي قد تم الانتهاء من إجراء المعاينة والمتوقفه على جهة الولاية، و27 طلبا تم الانتهاء منهم وتسليمها للمواطنين.

تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين

وأشاد المحافظ بدور الدولة في تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

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بقلم نظيمة البحرواي