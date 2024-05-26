محافظ المنوفية يتابع توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجها بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو استفسار والعمل على حلها فورا، مشيدا بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال هذا الملف، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

تيسير الخدمات المقدمة من الدولة

فيما دعا المحافظ، المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.