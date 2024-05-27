رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المخرجة السويسرية عايدة شليفر تمثل مهرجان الإسكندرية في «كان»

كتب:

ضحى محمد
03:31 م | الإثنين 27 مايو 2024
المخرجة السويسرية عايدة شليفر

المخرجة السويسرية عايدة شليفر

عادت المخرجة السويسرية عايدة شليفر المدير الفني لمسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي من مهرجان كان، إذ كانت تتابع فعاليات المهرجان.

المخرجة السويسرية عايدة شليفر

وشاهدت عددا كبيرا الأفلام دول البحر المتوسط المرشحة للمشاركة في المهرجان بدورته الأربعين التي تقام خلال الفترة من 1-6 أكتوبر المقبل، كما التقت الوفد الإيطالي المشارك في المهرجان وتبادلت معهم الرؤي بعد اختيار إيطاليا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفقاً لبيان مهرجان الإسكندرية السينمائي.

إنجازات المخرجة السويسرية عايدة شليفر

وحققت المخرجة السويسرية إنجازات كبيرة بالتعاقد علي عدد من الأفلام المهمة من دول البحر المتوسط، واتفقت على أعضاء لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان وعدد من المكرمين مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

آخرهم منذر رياحنة.. نجوم رفعوا علم فلسطين في مهرجان كان السينمائي

فى مهرجان الاسكندرية ال28 تكريم فنان المغرب الأول "حميدو"

قناوي: مهرجان الاسكندرية يحتفي بنصر 6 أكتوبر والفريق الشاذلي

تشكيل جديد لإدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الثلاثين

بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.