المخرجة السويسرية عايدة شليفر تمثل مهرجان الإسكندرية في «كان»

عادت المخرجة السويسرية عايدة شليفر المدير الفني لمسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي من مهرجان كان، إذ كانت تتابع فعاليات المهرجان.

المخرجة السويسرية عايدة شليفر

وشاهدت عددا كبيرا الأفلام دول البحر المتوسط المرشحة للمشاركة في المهرجان بدورته الأربعين التي تقام خلال الفترة من 1-6 أكتوبر المقبل، كما التقت الوفد الإيطالي المشارك في المهرجان وتبادلت معهم الرؤي بعد اختيار إيطاليا ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفقاً لبيان مهرجان الإسكندرية السينمائي.

إنجازات المخرجة السويسرية عايدة شليفر

وحققت المخرجة السويسرية إنجازات كبيرة بالتعاقد علي عدد من الأفلام المهمة من دول البحر المتوسط، واتفقت على أعضاء لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان وعدد من المكرمين مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.