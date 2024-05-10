«هنومة» نجمة بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

في محاولة للتفكير خارج الصندوق، يعود مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إلى كلاسيكيات السينما المصرية ليختار الفيلم الرابع والرائع في قائمة استفتاء أفضل 100 فيلم مصري في استفتاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، فيلم «باب الحديد»، ليكون بوستر الدورة الأربعين للمهرجان.

هند رستم بائعة المياه الغازية

في لوحة تشكيلية بفرشاة الفنان التشكيلي رضا خليل، تمثل النجمة هند رستم، أو «هنومة» بائعة المياه الغازية، وبجوارها سطل الزجاجات في مؤخرة إحدى عربات القطار.

واستخدم المخرج المصري السكندري العالمي محطة مصر كلوكيشن رئيسي لأحداث الفيلم، الذي عرض من خلال قصة حب مشكلة الحمالين في محطة مصر وسعيهم لتأسيس نقابة تحفظ حقوقهم، فيما أُنتج الفيلم عام 1958، ليحتل مكانة مميزة في تاريخ السينما المصرية العريقة.

البوستر يتسم بكلاسيكية الألوان وهو دليل على ما حققه الفيلم من نجاح عبر الزمن من خلال العرض التليفزيوني، بعد 64 عامًا من عرضه رغم سوء الحظ وعدم نجاحه في العرض الجماهيري الأول في دور العرض.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 1- 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس ادارة الجمعية و رئيس المهرجان.

جدير بالذكر أن الفنان رضا خليل أمين الفنان المبدع في عالم التصوير، إذ يعد واحدًا من أبرز الفنانين في مجال التصوير، ويتمتع بمهارات استثنائية في إيصال رسالته الفنية إلى العالم من خلال سجله الفني الممتد وتواجده الدائم في المعارض المحلية والدولية، إذ يظهر تأثيره الكبير على مشهد الفن التشكيلي.

شغل رضا خليل عدة وظائف منها العمل كرسام صحفي بمؤسسة دار الهلال، وأثبت مهاراته في مجال الرسم والإبداع في تقديم المحتوى الفني، بالإضافة إلى كونه عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، جمعية فناني الغوري وعضو جمعية الجمعية الأهلية للفنون (أصالة).

وفي سلسلة من المعارض الفردية، قدّم رضا خليل أمين تجارب فنية متنوعة، بين عامي 2002 و2023، أقام العديد من المعارض في مواقع متعددة بجميع أنحاء مصر، مما أكسبه شهرة واسعة واحترامًا كبيرًا في مجتمع الفن.

وعلى غرار ذلك، شملت مشاركاته في المعارض الجماعية الدولية في عدة دول، ما أضاف أبعادًا دولية إلى مسيرته الفنية، وأسهمت هذه المشاركات في نشر فنه وتعزيز تأثيره الفني على المستوى العالمي.

قدّم أيضًا أعماله الفنية في معارض محلية مثل: معرض «نساء من مصر» للمتفرغين الحاصلين على منح التفرغ بقاعة (آدم حنين) بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا مارس 2017، ومعرض «صالون الغورى 1» بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يناير 2019، وصالون الجمعية الأهلية بقاعتي «نهضة مصر- إيزيس» بمركز محمود مختار الثقافي أبريل 2019 «ضيف شرف»، وملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية بالسويس سبتمبر 2023.

مما جعله يتلقى استقبالًا حافلًا من جماهير دولية واسعة النطاق، وهذا يعكس التقدير الذي يحظى به كفنان عالمي.

تتضمن مسيرته الفنية دراسات حرة في كلية الفنون الجميلة وحصوله على دبلومة في الرسم والتخطيط من معهد هوندر فاسر للفنون في فيينا، كما يشغل أيضًا عضوية في عدة جمعيات ونقابات فنية، مما يبرز اندماجه العميق في مجتمع الفنانين المحلي والدولي.

حصل رضا خليل أمين على جوائز وتقديرات عديدة من بينها جائزة تشجيعية في بينالي بورسعيد القومي، وجائزة في التصوير في مهرجان الفن والجماهير بشارع المعز، بالإضافة إلى كون مقتنياته الفنية الواسعة التي يحتفظ بها بشكل رسمي وخاص، تعكس تقدير الجمهور والمؤسسات لأعماله الفنية الفريدة.