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«حماة الوطن»: ممارسات الاحتلال في رفح الفلسطينية انتهاك جديد للقانون الدولي

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:49 م | الإثنين 27 مايو 2024
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد

عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد

قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد إنَّ المجازر الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني باتت شاهدًا على أنَّ ضمير العالم الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية لا يهتم لكل هذه الدماء ولا تزال أسلحتهم تصل إلى جيش الاحتلال.

مجزرة الاحتلال ضد رفح الفلسطينية انتهاك جديد للقانون الدولي 

وأضاف الرتمي في تصريحات صحفية أنَّ مجزرة رفح الفلسطينية الليلة الماضية وحرق خيام المدنيين واستهدافهم عبر القصف الجوي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل في انتهاك جديد وعلني لكل أحكام القانون الدولي.

وأكّد الدور المصري المستمر في الأزمة وجهودها سواء في دفع الحلول السلمية أو إدخال المساعدات، مشيرًا إلى البيان المصري الصادر صباح اليوم والذي طالب مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أنَّ ممارسات الاحتلال تخطت جميع حدود المنطق والعقل والإنسانية في ضوء مواصلة استهداف المدنيين العزل وتدمير كل سبل الخيام من حولهم، وبالتالي كل هذا يدخل في نطاق الإبادة الجماعية دون أن تعتبر إسرائيل لأي قوانين أو جهات دولية الأمر الذي يوجب على العالم أن يكون رده قاسيًا على الاحتلال.

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