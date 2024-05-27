الحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر

عاقبت محكمة جنح العجوزة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاستيلاء منه على 2 مليون و280 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق مع مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر ووجهت له تهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي جنيه زاعمًا إدخاله في مشروع وهمي.

وعقب إجراء التحريات حول الواقعة، تمّ التأكّد من صحتها واتخذت النيابة العامة إجراءاتها القانونية ضد المتهم وأصدرت حياله حكمه السابق.