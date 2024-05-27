«الأوقاف» تعقد مجلس حديث لقراءة كتاب «الرِّقَاق» من صحيح الإمام البخاري

عقدت وزارة الأوقاف المجلس الأول لقراءة كتاب «الرِّقَاق» أولى فعاليته، أمس الأحد، لمنح الحاضرين من طلبة العلم والأئمة والواعظات إجازة سماع.

وكتاب «الرِّقَاق» يتضمن الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام، من صحيح الإمام البخاري.

وحضر المجلس كوكبة من علماء الحديث، وهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بدمياط سابقًا، والدكتور صبحي عبد الفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة سابقًا، والدكتور أحمد رزق درويش محمد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.

المجالس الحديثية

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسط حضور كبير لطلبة العلم والأئمة والواعظات.

كتاب «الرِّقَاق»

وبدأت القراءة من كتاب الرقاق بباب «ما جاء في الصحة والفراغ» إلى نهاية باب «كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه» من صحيح الإمام البخاري، وشهد مجلس الحديث حضورًا متميزًا من جمهور المسجد وأئمة وواعظات الأوقاف وطلاب العلم.