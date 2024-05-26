«الأوقاف» تعقد 41 ندوة فقهية بعنوان «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج» السبت

تعقد وزارة الأوقاف 41 ندوة علمية فقهية، تحت عنوان «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة»، ضمن فعاليات برنامج «شرح مناسك الحج لحجاج عام 1445هـ»، وذلك يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء.

أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

الكلمة الطيبة

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، تعقد الوزارة عدد (2749) ندوة علمية تثقيفية على مستوى الجمهورية بعنوان «الكلمة الطيبة»، وذلك يوم الخميس المقبل بعد صلاة العشاء ضمن برنامج مجالس العلم والذكر.