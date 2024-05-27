أستاذ القانون الدولي: إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات

قال الدكتور باسل منصور، أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل تنتهك كل مبادئ القانون الدولي بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، التي أصدرته مؤخرًا قرار بمنع عملية الإبادة الجماعية ومنع العدوان والتحريض، مؤكدا «يجب على المحكمة الجنائية الدولية إصدار قرار اعتقال لقادة إسرائيل على ما ارتكبوه من مجازر».

إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات الدولية

وأكد «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات الدولية بقيامها أمس عملية إبادة جماعية بحق أشخاص عزل، موضحا أنها هي التي فرضت عليهم الإقامة في هذه الأماكن كمناطق أمنه محمية، ولكنها أصرت أن تبيد الأطفال والنساء المقيمين داخلها.

وأشار إلى أن هذه المجزرة التي حدثت في رفح الفلسطينية أمس تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثل بهيئة الأمم المتحدة أن توقف هذه المجازر باتخاذ تدابير حيال دولة الاحتلال، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل مجرم بموجب المحكمة الجنائية الدولية، وبموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة.