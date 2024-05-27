جاسمين طه عن تعيين جيهان زكي رئيسا تنفيذيا للمتحف الكبير: انتصار جديد للمرأة

قدّم برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ونهى عبد العزيز، تهنئة خاصة للدكتورة جيهان زكي، لتوليها منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بتكليف جمهوري.

انتصار جديدة للمرأة المصرية

وقالت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إنّ تعيين جيهان زكي بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التكليف جاء استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

مناصب جيهان زكي

وأشارت إلى أنّ الدكتورة جيهان زكي، تقلدت العديد من المناصب منها، الرئيس السابق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وممثلة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن منظمة اليونيسكو في باريس، وأُسند إليها منصب مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، كما عُينت مستشارًا للشؤون الخارجية والمنظمات الدولية فى وزارة الأثار، وأيضا أستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية.