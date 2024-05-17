«DMC» تعرض تقريرا عن انطلاق قمة «رايز أب» في المتحف المصري الكبير 

عرض برنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا من داخل المتحف المصري الكبير، حول انطلاق قمة «رايز أب» في نسختها الحادية عشرة، والمُنعقدة تحت رعاية رئيس الوزراء.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر، إن فكرة القمة تقوم على تجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع بالموارد التي يحتاجونها سواء كانت استثمار أو تمويل أو رعاة أو شركات كبيرة لمساعدتهم.

وأضاف: «في هذا العام يتم عقدها داخل المتحف المصري الكبير للمرة الثانية، وهي القمة الـ 11، وتقام في مصر والسعودية، وخلال الفترة القادمة ستكون في أوروبا، وهو منتج خارج من مصر ونفتخر به، ولأول مرة المؤتمر برعاية رئيس الوزراء، وهناك مشاركة كبيرة من جهات حكومية، وأكثر من 5 وزارت، وأكثر من 40 راعيا من القطاع الخاص ومن الجهات الحكومية الداعمة للمؤتمر».