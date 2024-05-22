محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصرى الكبير

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية، مشددا على اتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال عمليات التنفيذ.

الانتهاء من أعمال المرافق المطلوبة

وشملت جولة المحافظ المرور على الطريق السياحي، وتفقد خلالها نسب الانتهاء من أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق المطلوبة قبل بدء التشطيبات بكل قطاع.

رفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفي للمتحف، والذي يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف 2 وطريق مساكن الضباط، والتي تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمباني وتركيب شبكات الإنارة، موجها بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبي الطريق.

الالتزام بالتصميمات المحددة

وشدد محافظ الجيزة على مسؤولي الشركات المنفذة بالتنسيق مع مسؤولى المنشآت الحكومية والخاصة المحيطة بالطريق بسرعة تنفيذ أعمال الدهان ورفع كفاءة الأسوار مع الالتزام بالتصميمات المحددة من قبل المكتب الاستشاري لتوحيد المظهر وإبراز العناصر الجمالية للطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسؤولي المكتب الاستشارى والشركات المنفذة للأعمال.