«مركز المعلومات»: المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي بالقرن الـ21

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا بالأرقام الخاصة بالمتحف المصري الكبير، موضحا أن المتحف يُعدُّ المشروع الثقافي الأبرز والأهم للقرن الحادي والعشرين؛ حيث بدأت فكرة إنشائه في تسعينيات القرن الماضي، وفي عام 2002 وُضع حجر الأساس لمشروع المتحف ليُشيَّد في موقع متميز يُطل على أهرامات الجيزة، واكتمل تشييد مبنى المتحف خلال عام 2021، ليكون أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

بالأرقام الخاصة بالمتحف المصري الكبير

وذكر التقرير بعض الأرقام المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، وجاءت كالتالي:

- المتحف المصري الكبير مساحته 500 ألف متر مكعب بطراز معماري فريد.

- مساحة ميدان المسلة المصرية 27 ألف متر مكعب.

- مساحة المدخل الرئيسي للمتحف 7 آلاف متر مكعب ويضم تمثال الملك رمسيس و5 قطع أثرية ضخمة.

- مساحة الدرج العظيم 6 آلاف متر مربع بارتفاع يوازي 6 أدوار ويحوي 87 قطعة أثرية.

- 12 صالة عرض داخلية تغطي فترات ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني.

- 40 ألف متر مربع مبنى المؤتمرات في المتحف.

- 7.5 ألف متر تم تخصيصها لمقتنيات الملك توت عنخ آمون وتضم 5 آلاف قطعة مجتمعة لأول مرة.

- 5 آلاف متر مربع مساحة متحف الطفل ويحتوي على وسائط متعددة ونماذج لشرح المحتوي الأثري.

- 5 آلاف متر مربع مساحة قاعات العرض المؤقت وتحتوي 4 قاعات للعروض المتغيرة.

- 18 ألف متر مربع مساحة قاعات العرض الدائم وتحوي القطع الأثرية الخاصة بالحصارة المصرية القديمة.

- 880 متر مربع مساحة فصول الحرف والفنون وتحتوي على 5 فصول للحرف اليدوية.