مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن لجان تحكيم دورته الـ24

كشفت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي عن برنامجه السينمائي لدورته الـ24، التي ستقام في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو المقبل، ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلما ضمن برامج المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بن موسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها المخرجة اللبنانية ديانا الحلبي، والفنانة الهولندية المغربية فاطمة خنفور، والمخرج المصري الدكتور محمد غزالة.

الأفلام المشاركة في المهرجان

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم السعودي «هجان»، من إنتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وإخراج أبو بكر شوقي، وهو مغامرة وقصّة مؤثّرة في آنٍ واحد، وتدور أحداثه حول الرّابط العميق الّذي يمكن أن يتطوّر بين الإنسان والحيوان، وتمّ تصوير «هجان» بمعظم أحداثه في مدينة تبوك على السّاحل الغربيّ للمملكة العربيّة السّعوديّة.

كما يختتم المهرجان فعالياته بعرض الفيلم المصري «فاصل من اللحظات اللذيذة»، إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول «درية وصالح» يواجهان عدة مشكلات، حتى تحدث صدفة لهما تقودهما إلى العوالم الموازية.

عرض 5 أفلام طويلة في المهرجان

ويعرض في دورة هذا العام 5 أفلام روائية طويلة خارج المسابقة وهي: «رحلة 404» إخراج هاني خليفة من مصر، وفيلم «ما فوق الضريح» إخراج كريم بن صالح، وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا، وفيلم «وراء الجبل» إخراج محمد بن عطية، إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والسعودية وقطر، و«أنيماليا» إخراج صوفيا علوي، وإنتاج مشترك بين فرنسا والمغرب وقطر، و«الثلث الخالي» إخراج فوزي بن سعيدي، إنتاج مشترك بين فرنسا وألمانيا والمغرب وبلجيكا وقطر.

تكريم أحمد حلمي ودريد لحام

ووقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على النجم المصري أحمد حلمي والنجم السوري دريد لحام لتكريمهما في حفل افتتاح دورته 24 هذا العام بهولندا، تقديرا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المميزة.