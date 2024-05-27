«التعليم» تعلن رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

رابط الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، عبر موقعها الرسمي لوزارة التعليم، عبر الرابط، علي أن يجري تسليمها للطلاب من خلال غدا المدارس.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 10 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة للمجموع على أن تنطلق المواد الأساسية يوم 22 يونيو بمادة اللغة العربية وتنتهي الامتحانات يوم 20 يوليو المقبل.