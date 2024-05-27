«التعليم» تسلم المديريات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم، تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للمديريات التعليمية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادًا لتسليمها للطلاب غدًا بالمدارس، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 غدًا

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 غدًا الثلاثاء وسيتم إتاحة البيانات الخاصة بالطلاب «رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان».

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 ولجان المقار الامتحانية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي:

- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- اختيار حساب الطالب.

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل كود الطالب.