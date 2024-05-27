مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة التي تنعقد في 10 يونيو المقبل، إذ يستعد الطلاب لمراجعة المواد الدراسية والاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة لمعرفة الأسئلة المتوقعة في مختلف المواد، وعلى رأسها مادة الديناميكا أحد فروع الرياضيات، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة.

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا

وقدم رفعت حمزة معلم مادة الديناميكا خلال حديثه لـ«الوطن» مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أهم الأسئلة التي يمكن أنّ يتضمنها الامتحان، للإجابة عنها بإتقان والحصول على الدرجة النهائية.

مراجعة مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2024

وتضمنت مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، التالي:

حل مراجعة مادة الديناميكا