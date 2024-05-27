وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات.. ماذا قال؟

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن دخول اللجان الامتحانية، لمرحلة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو، وفقا للجداول المعتمدة رسميا من وزير التعليم.

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن دخول اللجان

وقال وزير التربية والتعليم، أنه سيجري السماح لطلاب الثانوية العامة 2024 دخول لجان الثانوية العامة قبل الموعد الأصلي للامتحان بـ10 دقائق، لإتاحة الفرصة للطلاب لكتابة البيانات على البابل شيت وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة حتى يتسلم الطالب ورقة الأسئلة في التاسعة صباحا لعدم إضاعة وقت الطالب.

تحذير لطلاب الثانوية العامة

ووجه الوزير رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلاً: «احضروا بدري لإنهاء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجنة حتى تستطيع دخول اللجنة وكتابة البيانات على ورق البابل شيت قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان».

وحذر وزير التربية والتعليم، الطلاب من اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب باللجان الامتحانية، قائلا: «حيازة الموبايل ولو مغلق جريمة وإذا اكتشف وجوده من خلال العصا الإلكتروني سيجري تحرير محضر ضد الطالب المخالف».

ونصح الوزير الطلاب بضرورة تسليم الهاتف المحمول على باب اللجنة أو مراقب الدور بحيث تجري أداء الامتحانات بشفافية كبيرة.