متحدث «الوزراء»: الدولة حريصة على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء الاقتصادية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمات الدولية أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما زاد من فاتورة الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد.

الأزمات الدولية أثرت على الاقتصاد المصري

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدولة حريصة كل الحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء الاقتصادية، وتجنب ترك المواطن يتحملها بمفرده.

الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز، موضحا أن الدولة تنتج سنويا 100 مليار رغيف خبز مدعم، والتكلفة الفعلية للرغيف تصل إلى جنيه و15 قرشا، يدفع المواطن منها 5 قروش فقط، والدولة تتحمل تكلفة كبيرة.