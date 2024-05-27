أبو شامة لـ«بين السطور»: تثبيت سعر الفائدة إحدى دلائل استقرار الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن تثبيت سعر الفائدة إحدى دلائل الاستقرار الاقتصاد المصري، والأمور التي تعكس نظرة مستقبلية على الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تثبيتها يعطي استقرارا لأمور كثيرة في السوق المصرية في عملية التداول المالي، موضحا أنها مؤشرات تعكس عملية التشافي والتعافي في الاقتصاد المصري.

وضع حلول عاجلة وناجزة لإنقاذ الاقتصاد المصري

أشار «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «بين السطور» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر «أون سبورت إف إم»، أن الرئيس السيسي والحكومة خلال الشهور الماضية عكفوا على وضع حلول عاجلة وناجزة لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان هناك في حالة تعثر في 2023، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا هذا العام لأمور كثيرة تحدث في الملف الاقتصادي تشير إلى أمل كبير وتفاؤل أنه يكون القادم أفضل في ملف الاقتصاد المصري.

يستمر التضخم في التراجع تدريجيا

ولفت إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا بالتزامن مع المبادرة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرفة التجاربة والمصنعين.