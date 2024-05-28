في ذكرى ميلاده.. سر تبرع أرملة جورج سيدهم بملابس ظهر بها خلال عمل فني شهير

تحل اليوم 28 مايو ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، الذي رحل عن عالمنا بعد سنوات طويلة من الإبداع الفني سواء في المسرح أو السينما، وفي الساعات الأخيرة تصدر اسمه عناوين الصحف بعدما تبرعت زوجته بقطعة ملابس ظهر بها في عمل فني شهير، فما حكاية هذه القطعة، وما سر تبرعها بها؟.

حكاية «قميص» جورج سيدهم الذي تبرعت به أرملته

عام 1976 عرضت مسرحية «المتزوجون»، لأول مرة، وظهر فيها الفنان جورج سيدهم بقميص برتقالي وقٌبعة ارتداها في عدة مشاهد من المسرحية، وظهر بالقميص مرة أخرى قبل وفاته في إحدى الإعلانات؛ وعودة القميص مرة أخرى في حملات التبرع بالطبع تزيد من قيمته، وهو حاليًا تحت التجهيز في أستراليا، ليتم عرضه في الأيام المقبلة.

الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها اختارت قميص الراحل جورج سيدهم للتبرع به لصالح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، موضحًة «في بداية الأمر اتصلوا بيا للتبرع بأشياء يهتز بها الراحل لمساعدة المحتاجين وخدمة شريحة كبيرة من الناس، هل ممكن تقدمي حاجة من حاجات الراحل، لافتة إلى أن الفنان كان بيعتز بحاجاته، وأنا طبعي بحتفظ بكل ملابسه، هو طبعه كان كريم يشهد به كل الناس ولم أتردد في التبرع بالقميص وقبل كدا قبعة».

تبرعات قادمة من ملابسة فما السر؟

«مبعتبرهاش تبرع دي رسالة بكملها، الخير والعطاء من حاجته علشان ده كان طبعة»، هكذا أوضحت أرملة الراحل جورج سيدهم سبب نيتها بالتبرع بملابس زوجها في الفترة المقبلة، منها الساعة الشهيرة التي كان يرتديها وعدد من الملابس التي تميز بها «سيدهم» في أعماله وما زالت باقية.

لم تنس ليندا مكرم، عطف زوجها الراحل وصداقته لها قبل أن يكون رفيق حياتها: «معندوش أنانية، كريم ويحتوي اللي جمبه، عمره ما ظلم عنده حب وعطاء بفتقد كل دا فيه، لحد دلوقتي بأخد رأيه وهو مش موجود، هو أكرم وأوفى إنسان في الوسط الفني، كتير جدا اتعرضوا لمشاكل كبيرة وهو ساعدهم».