«الأونروا»: مُجمل الأعمال الإنسانية في غزة على شفا الانهيار.. الصورة قاتمة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة «الأونروا»، إن الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفح الفلسطينية بشكل خاص مٌتدهورة للغاية، خاصة بعد غلق معبر كرم أبو سالم، وسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما تسبب في عدم دخول شاحنات المساعدات الإغاثية، مشددًا على أن مخازن الوكالات الأممية الموجودة في قطاع غزة وعلى رأسها الأونروا أصبحت فارغة.

الأوضاع الصحية تتدهور بصورة كبيرة

وأشار «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الأوضاع الصحية تتدهور بصورة كبيرة بسبب انهيار القطاع الصحي، وهناك مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة ما بين مصابي الكبد الوبائي، والأمراض المعدية، وأمراض الجلد، ووصل الحد إلى الجرب الذي أصبح منتشرا بسبب الازدحام وعدم وجود المياه الصالح للشرب وتلوث الخزان للمياه، ولا تزال تمنع إسرائيل وكالة «الأونروا» من الوصول إلى شمال قطاع غزة.

الأونرا: الصورة في غزة قاتمة

وشدد على أن الصورة في غزة قاتمة خاصة ما حدث بالأمس من جرحى وقتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن مٌجمل العمل الإنساني في قطاع غزة يقترب من الانهيار في حالة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على رفح، حيث إن رفح ليست مدينة يقطن بها أكتر من نصف مليون مواطن فلسطيني لكن رفح الفلسطينية مقر كل الوكالات التابعة للأمم المتحدة وبها أكبر مخازن للأونروا.

ونوه بأن وكالة «الاونروا» كانت تنطلق من رفح الفلسطينية لتوزيع المساعدات ومواد الإغاثة والأدوية والمياه والوقود على كل المناطق في قطاع غزة.