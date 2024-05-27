عاجل.. مصدر أمني لـ«الوطن»: هجوم إسرائيل على محور فيلادفي يخلق أوضاعًا يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد

أكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيادة المصرية والأجهزة الأمنية المعنية واعية لمخططات من وصفهم بـ«دعاة الفتنة»، والتحريض والإثارة، مضيفًا: «ومسؤوليتنا الوطنية فوق كل اعتبار».

الحادث الأمني على الشريط الحدودي برفح

أضاف المصدر الأمني، أن الحادث الأمني الذي حدث على الشريط الحدودي برفح من تبادل لإطلاق النيران اليوم، هو ما سبق وأن حذرت منه مصر منذ شهور، مضيفًا: «الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفي يخلق أوضاعًا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها، ومرشحة للتصعيد».

التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران، واستشهاد جندي على الحدود، تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

وشدد المصدر الأمني على أنه ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور «فيلادلفى»، ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود، لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفي

وشدد على أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور «فيلادلفي»، وتُحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وأكد المصدر أنه جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسئوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً.