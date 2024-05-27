«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استهداف مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء نتيجة المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق النازحين بالمنطقة الشمالية الغربية من رفح الفلسطينية، إلى 45 شهيدا.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أن وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أنه في غضون 24 ساعة اقترف الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا وأدت إلى إصابة 383 شخصا، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 36 ألفا و50 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى حاجز 80 ألفا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمجزرة التي اقترفت في رفح الفلسطينية، والاستهداف المباشر لخيام النازحين التي كانت تضم عشرات الأطفال والنساء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه ما زال البحث جاريا عن مفقودين جراء هذه الغارة.

وتابع: «الحصيلة غير نهائية نظرا لأن كثيرا من المصابين يعانون جراحا خطيرة جراء إصابتهم المباشرة، وبحروق بدرجات متفاوتة جراء اندلاع حريق بعد هذا القصف، الذي جرى بعدة صواريخ نحو منطقة كان يعتقد النازحون أنها ضمن الأماكن الآمنة التي أعلن عنها جيش الاحتلال».