عضو بـ«النواب»: قصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية «جريمة مكتملة الأركان»

قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين الفلسطينيين النازحين العزل، هو عمل إجرامي مكتمل الأركان، ودليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني

أضافت في بيان، أن الحادث المأساوي الذي وقع أمس على مرأى ومسمع من العالم أجمع، انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأون أن تتوقف أمريكا عن دعم هذا الكيان المتطرف، وأن يضغطوا على إسرائيل للتوقف الفوري عن هذه الجرائم وإنهاء الحرب.

مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

شددت النائبة مي رشدي، على أن الموقف المصري ما زال هو الأقوى، ومصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصرية لن ولم تتخل أبداً عن الأشقاء في غزة.