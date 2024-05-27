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مصدر أمني مسؤول: الهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد

كتب:

عمرو هلال
09:22 م | الإثنين 27 مايو 2024
علم مصر

علم مصر

قال مصدر أمني مسؤول، إن الهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد، وهذا ما حذرنا منه منذ شهور، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». 

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول، أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم عمرو هلال