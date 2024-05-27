مصدر أمني مطلع: تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث الحدود وتحديد المسؤوليات

أعلن مصدر أمني مطلع، تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث الحدود لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان مصدر أمني مطلع، أكد أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان مصدر رفيع المستوى، أكد أن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.