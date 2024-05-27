السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدوي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

نظمت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمسية موسيقية كلاسيكية، بعنوان «السيمفونية التاسعة لبيتهوفن نشيد الفرح»، بالتعاون مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمناسبة مرور 200 عام على انطلاق «نشيد الفرح» للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن.

مؤلفات موسيقية

عزف خلال الأمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الفلهارموني أحمد الصعيدي، عزفت خلالها السيمفونية التاسعة للموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن، التي تعد أحد أهم المؤلفات الموسيقية العالمية التاريخية، والشهيرة بـ«السيمفونية الكورالية»، التي نالت إعجاب الحضور.

وشهدت الأمسية حضورا جماهيريا واسعا، ونخبة من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وعدد من الفنانين ومحبي الفن والموسيقى.

وألقى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، كلمة نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، رحب خلالها بالحضور، معربا عن سعادته بهذه الأمسية الفنية، التي تساهم في إبراز دور المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

تنمية السياحة

أوضح فى كلمته، أن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، وبما يساهم في تحقيق مستهدفاتها، وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار إلى الدور المهم لجمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، ومجلس إدارتها برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والأمين العام اللواء محمد يوسف، حيث تضم الجمعية في عضويتها شخصيات متميزة، الأمر الذي يؤكد قيام المتحف بدوره المجتمعي والتثقيفي، الذي يعد أحد رسالات المتاحف بشكل عام.

الثقافة المصرية

أكد أن المتحف يرحب دائما بتقديم جميع أشكال الفنون والثقافة المصرية والعالمية، ليكون في الصدارة، لتقديم مثل هذه العروض الثقافية والفنية، التي تبرز الثقافة والحضارة المصرية والتراث المصري، وأهمية تعريف المجتمع المصري بالثقافة الغربية، والقيام بدورة الثقافي المعرفي، والارتقاء بالحس الفني.

كما قدم «غنيم»، هدية تذكارية إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، مثنيا على إدارته المتميزة التي أثمرت على توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المهمة مع مصر، كما توجه بالشكر لوفد الاتحاد الأوروبي لدعمهم لدور المتحف الثقافي والفني.

وأعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على حفاوة الاستقبال وسعادته بالمشاركة في هذه الأمسية الرائعة، والتي تتعانق فيها الحضارة المصرية مع الفن الأوروبي، وعلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي، متوجها بالشكر لهيئة المتحف على هذا التعاون المثمر والتنسيق الكامل لتنظيم هذه الأمسية الرائعة.

يذكر أن الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن، كان ولا يزال أحد عباقرة الموسيقى في العالم على مر العصور والأكثر إبداعا وتأثيرا، ورغم فقدانه السمع أنتج معزوفات ومقطوعات خالدة في الوجدان الإنساني، منها السيمفونية التاسعة التي مر 200 عام على عرضها للمرة الأولى في مايو 1824، ومقطوعة «نشيد الفرح» التي تم اقتطاع جزء منها لتصبح النشيد الرسمي للاتحاد الأوروبي.