«السياحة» تشارك في الترويج لفعاليات النسخة الـ4 من حملة «مانحي أمل»

تشارك هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة تشارك في رعاية الفعاليات التمهيدية للترويج للنسخة الـ4 لحملة «مانحي أمل» Hope Giver، والتي تٌقام في عدد من دول العالم استعداداً لحفل الافتتاح الرسمي للحملة في مصر خلال شهر يوليو المقبل، إذ بدأت أولى هذه الفعاليات في دولة فرنسا.

وأضافت وزارة السياحة في بيان لها أنَّ مشاركة هيئة تنشيط السياحة في رعاية الفعاليات التمهيدية للترويج للنسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» تأتي ضمن حرص وزارة السياحة على الدعم والمشاركة في الأحداث والفعاليات التي تحظى بمشاركات دولية كأحد سياساتها للترويج للمقصد السياحي المصري.

متطوعون من 23 دولة مشاركون في حملة «مانحي الأمل»

ووصف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الحملة بأنها تعد مبادرة عالمية لنشر الأمل من خلال المتطوعين بها في أكثر من 23 دولة عن طريق إقامة فاعليات عديدة ومختلفة حول العالم والتي من بينها المؤتمرات المتعلقة بالرياضة والصحة والفن، مشيراً إلى الدور المجتمعي للهيئة في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم تماشياً مع سياسة الدولة.

زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف بمصر

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة أنَّه من المقرر أن تنظم الهيئة تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي للحملة في مصر، برنامجا سياحيا للضيوف المشاركة به لزيارة عدد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بمصر بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد المصري وتعريفهم به وبمقوماته السياحية والأثرية المتميزة.

وأشار إلى أنَّ مسئولو الحملة أعدوا فيديو ترويجي لها والذي سيتم عرضه بكل الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح الحملة في مصر، إذ أنه من بين ما يتضمنه محتوى هذا الفيديو الشعار الترويجي للهيئة ولقطات لعدد من المواقع السياحية والأثرية في مصر بالإضافة إلى موعد افتتاح النسخة الرابعة للحملة بمصر.

ولفت القاضي إلى أنه سيتم أيضا توزيع الكتيب الذي أصدرته الحملة عن دورتها السابقة خلال كافة الفعاليات التمهيدية لافتتاح الحملة والذي تم خلاله تخصيص عدة صفحات تتضمن محتوى سياحي ترويجي عن مصر، والإشارة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (Experience Egypt) مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين بهذه الفعاليات بالتنوع الذي يتمتع به في منتجاته ومقوماته السياحية والأثرية.

«مانحي أمل» هي حملة عالمية أسسها لاعب التنس الكابتن أنور الكموني وانطلقت لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا، وتهدف إلى إطلاق العديد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات الخيرية للدفاع عن فكرة نشر الأمل من خلال توفير الدعم والإلهام لمكافحي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام، والعديد من الأشخاص الذين واجهوا أحداثا مؤلمة أو أمراضاً خطيرة، وذلك من خلال تنظيم الفاعليات والأحداث والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق ذلك.