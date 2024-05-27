الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة: المعسكرات الكشفية تنمي قيم الانتماء للوطن

أكد اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تستضيف شاليهات قرية شهرزاد بالعجمي والتي تملكها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، المعسكر التدريبي الأول لمجموعة «أبناؤنا في عيوننا» الكشفية والإرشادية.

التدريب على استخدام النار

وأضاف «لطفي» لـ«الوطن»، أن المعسكر يتم تحت إشراف الدكتورة لمياء الشافعي، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول من المعسكر تحية العلم وبناء الخيام والأرض الكشفية والتدريب على استخدام أنواع النيران والاستفادة منها في التدفئة والطهي الخلوي واستخدام البوصلة في تحديد الاتجاهات، وكذلك التدريب على المهام الكشفية المختلفة.

تنمية قيم الولاء

وأشار اللواء هشام لطفي، إلى أن المعسكر يهدف إلى تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن واكتساب مهارات الاعتماد على النفس والتدريب على مشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدى الشباب حيث أنهم العمود الفقري للمجتمع ولابد من توفير كل السبل لدعمهم وتدريبهم على الأنشطة المختلفة التي تساهم في بناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات حياتية مختلفة.