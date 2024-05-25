محافظة القاهرة يعلن توفير مراجعات نهائية للثانوية العامة ضمن «تقدر في 10 أيام»

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إطلاق مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «تقدر في 10 أيام»، التي تتضمن انطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم السبت، أن تلك المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب والشباب، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، مسابقات وجوائز.

تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقي المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية للبدء في المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر في 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لأبنائنا الطلاب من المراجعات النهائية؛ لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ولفت إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملاً، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.