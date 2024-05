كرة لهب في الجو جراء انفجار قمر صناعي أطلقته كوريا الشمالية (فيديو)

أعلنت كوريا الشمالية اليوم، فشل أحدث محاولاتها في وضع قمر صناعي لأغراض الاستطلاع بالمدار، حيث انفجر في الجو خلال المرحلة الأولى من إقلاعه، نتيجة لاحتمال وجود مشكلة بالمحرك، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفقًا للبيان الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونج يانج، بأن القمر الاستطلاعي «ماليجيونج 11»، انفجر في الجو خلال المرحلة الأولى من عملية الإقلاع، ما أدى إلى فشل عملية إطلاقه.

وأوضحت أن سبب الحادث يعود إلى قدرة محدودة على الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والكيروسين الجديد، الذي جرى تطويره.

BREAKING: North Korea latest attempt to put a spy satellite into orbit failed after it exploded mid-air during the first-stage flight due to a suspected engine problem. pic.twitter.com/iZOw9JBbfM