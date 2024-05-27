كوريا الشمالية تدق طبول الحرب.. ماذا يحدث في المحيط الهادئ؟

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، صاروخا تجاه مناطق جنوب البحر الأصفر الموجود في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من المنطقة التي يتواجد فيها مركز سوهاي للإطلاق الفضائي، وحتى الآن، لم يُحدد الجانب الكوري الجنوبي نوع الصاروخ الذي تم رصده.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان وكالة الأمن البحري اليابانية، أن بيونج يانج حذرت طوكيو من خطط لإطلاق قمر صناعي في الفترة الممتدة بين 27 مايو و4 يونيو.

كوريا تحدد 3 مناطق محتملة يسقط فيها حطام الصاروخ

ويشار إلى أن كوريا الشمالية حددت 3 مناطق محتملة لسقوط حطام الصاروخ، وذلك كإجراء احترازي لضمان السلامة.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد عقد قمة ثلاثية في سيئول بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، الذين أكدوا التزامهم بتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع إلى الفضاء في نوفمبر 2023، وتخطط لإطلاق قمر ثانٍ قريبًا.