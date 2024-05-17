كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا تجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة حسبما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل قائلة إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.

بيونج يانج أطلقت صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن عملية الإطلاق من كوريا الشمالية جاءت بعد 25 يوما من إطلاق قذائف عيار 600 ميليمتر اُعتبرت أنها صواريخ قصيرة المدى في يوم 22 أبريل الماضي.

وكانت بيونج يانج قد نددت بخطة جارتها الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء المناورات العسكرية السنوية المشتركة بينهما في أغسطس، التي أطلق عليها «أولتشي درع الحرية».

وحذرت كوريا الشمالية سيئول وواشنطن من إجراء المناورات المشتركة، مؤكدة أنهما قد تواجهان ما سمته بالعواقب الكارثية إذا أجرتا المناورات.

كوريا الشمالية تهاجم جارتها وواشنطن بسبب التدريبات النووية

واعتبرت كوريا الشمالية المناورات التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدى هي تدريبات على هجوم نووي ضد بيونج يانج وستشمل أحدث المعدات العسكرية، بما في ذلك الأصول الاستراتيجية النووية.

كما نددت كوريا الشمالية أيضا بالتدريبات القتالية الجوية المشتركة الأخيرة بين مقاتلات الشبح الكورية الجنوبية والأمريكية المتطورة، التي شاركت فيها طائرتان أمريكيتان من طراز F-22 رابتور، وطائرتان كوريتان جنوبيتان من طراز F-35A فوق منطقة وسط كوريا الجنوبية أمس الخميس.