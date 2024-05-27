«تعليم الإسكندرية» تعلن مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس

يبحث الطلاب وأولياء الأمور بعد نهاية العام الدراسي، وانتهاء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، عن مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2024 تبدأ 1 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل، وهو موعد ثابت في كل عام طبقًا للكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، ولا تُقبل أي طلبات تحويلات للطلاب بين المدارس قبل أو بعد هذه المواعيد الرسمية، على أن تجرى التحويلات بين المدارس بعضها البعض دون الرجوع إلى الإدارات التعليمية وأقسامها، وفق النشرة 30 الصادرة في 1997/6/5.

المستندات المطلوبة للتحويل بين المدارس

وأشار أبو زيد إلى أن المستندات المطلوبة في حالة النقل من محافظة إلى أخرى، أن يقدم ولي الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظة إلى أخرى، مصدقا على ذلك من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات، تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 18 في 1989/10/3 بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولي الأمر ما يثبت استمرار الطفل في المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها في المدة السابقة على النقل.

ضوابط التحويلات بين المدارس

وأوضح أن هناك بعض الضوابط التي يجب توفرها عند تقديم طلب التحويل وهي: :

1- 4 استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

2- 2 صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري وصورة منه، أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب وصورة منهما.

3- إقرار تحويل على القائم بالتحويل وصورة منه.

وتقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسالها إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها، على أن يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.