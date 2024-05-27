جولة سياحية لطلاب جامعة تونسية بمعالم الإسكندرية.. «شكر وتقدير»

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مجموعة من الطلاب بجامعة قرطاچ التونسية، في جولة سياحية، شملت عدة أماكن بعروس البحر المتوسط، منها استاد الإسكندرية وساحة المتحف اليوناني الروماني.

وأكد اللواء هشام لطفي، مدير عام ستاد الإسكندرية الدولي، لـ«الوطن» أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار الترويج السياحي للمحافظة، استقبلت هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مجموعة من الطلاب من دولة تونس العربية الشقيقة، في جولة ترفيهية.

ستاد تاريخى

وأشار لطفى، إلى أن ستاد الإسكندرية الدولي يستقبل الكثير من الأفواج السياحية حيث يعد أقدم استادات إفريقيا وثاني أقدم استاد على مستوى العالم، إلى جانب أنه يضم جزء من سور الإسكندرية القديم والذى يعد مزارا تاريخيا يقصدة الكثيرون لمشاهدته.

سعادة طلاب تونس

وأوضح اللواء هشام لطفي، إن الطلاب التوانسة أعربوا عن سعادتهم البالغة بعراقة منشآت الاستاد وأكدوا على استمتاعهم بالجولة الترفيهية، ودونوا في نهاية الزيارة كلمات شكر وتقدير في سجل زيارات الاستاد، والتقطوا العديد من الصور الفوتوغرافية التذكارية في معظم جنبات الاستاد وسور الإسكندرية القديم.