شروط ومواعيد 7 مناقصات في الإسكندرية.. أبرزها صيانة ستاد المحافظة

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن الإدارة العامة للشؤون المالية عبر إدارة التعاقدات طرحت 7 عمليات مناقصات أبرزها صيانة أرض ستاد الإسكندرية.

بحسب إعلان محافظة الإسكندرية وتبدأ بجلسة يوم الأربعاء 2023/10/11، وتشهد عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم 1، بقيمة التأمين المؤقت 140 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

كما تشهد عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم 1، وقيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

عمليات رصف الطرق والأرصفة

وفي جلسة يوم الخميس 2023/10/12، تجري عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي غرب، وقيمة التأمين المؤقت 55 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وفي جلسة يوم الأحد 2023/10/15، تجري عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم 2، بقيمة التأمين المؤقت 175 ألف جنيه، و قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

كما تتم عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم 2، بقيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

صيانة وتدعيم في الإسكندرية

وفي جلسة يوم الثلاثاء 2023/10/17 تتم عملية شراء حنفيات الحريق الأرضية والعمودية لصيانة وتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية، بقيمة التأمين المؤقت 45 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وتختتم بجلسة يوم الأربعاء 2023/10/18، عبر عملية صيانة أرض الملعب باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بقيمة التأمين المؤقت 9.5 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

تعليمات المناقصات في الإسكندرية

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

-تليفون وفاكس/ 034234140

- يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

- يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 5% من قيمة التعاقد.

يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.