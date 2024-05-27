اللواء محمد الغباري: إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إننا أمام نموذجين مختلفين الآن في المنطقة، مؤكدًا أن النموذج الأول هو مصر وهي الدولة الحضارية التي ترى المستقبل وتعمل من أجله، والنموذج الثاني هو إسرائيل وهي كيان همجي يعمل على سفك الدماء وسرقة الحقوق.

مباحثات مصر تعتمد على تجنب العواقب الوخيمة

وأشار «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أن مصر في البداية وضعت هدفين تعمل عليهما وهما الحفاظ على الفلسطينيين وأيضا أمنها القومي، ومن هنا كانت مباحثاتها ومفاوضاتها تعتمد على تجنب العواقب الوخيمة.

إسرائيل أكثر احتياجا لمعاهدة السلام

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل أكثر احتياجا لمعاهدة السلام، ولكن تصرفاتها الطائشة والمتغطرسة تهدد هذه المعاهدة.

وأردف أن إسرائيل خالية من الرحمة والانسانية، وتربي أجيالها على هذه الأمور، وتعاملنا معهم يجب أن يكون من هذا المنطلق، مختتما: «إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه ولا يعرف أي إنسانية».