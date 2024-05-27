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خبير عسكري: أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي من الحرب على غزة لم تتحقق حتى الآن

كتب:

محمد عزالدين
10:41 م | الإثنين 27 مايو 2024
اللواء طيار هشام الحلبي

اللواء طيار هشام الحلبي

قال الخبير العسكري اللواء طيار هشام الحلبي، إن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي ضرب منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلي المتطورة، وأفشل فكرة التنبؤ التي تعطي لدولة الاحتلال القدرة على حشد القوات في وقت مبكر، ما أدى لهدم فكرة الردع الإسرائيلي.

وأضاف «الحلبي» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن الفشل الإسرائيلي امتد بعد السابع من أكتوبر، نتيجة عدم وجود تقديرات استراتيجية بشكل كبير لما يحدث في أرض المعركة.

وأضاف أن أهداف دولة الاحتلال المتمثلة في التخلص من حركة حماس، وتحرير الرهائن العسكرية لم تتحقق حتى الآن، بدليل استمرار ضربات الفصائل الفلسطينية حتى الآن.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال الحالية ستُحاكم، وأعضائها قد يدخلون السجن، لذلك هناك حرص من قبل أعضاء الحكومة على استمرار الحرب، لأن استمراريتها تمنع محاكمتهم.

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