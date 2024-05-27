متحدث «الأونروا»: لا يوجد مكان آمن في غزة.. والخطر يحيط بالجميع

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم «الأونروا»، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك صورة أوضح بشأن الحالة الصحية لبعض موظفي الأونروا المصابين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين برفح الفلسطينية، موضحًا أن المخيم الذي تم قصفه بالأمس ملاصق لمقر من أكبر المقرات للأونروا الخاصة بتخزين الوقود والمواد والمساعدات.

ليس هناك مكانا بديلا لمخيمات النزوح

وأشار «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه ليس هناك مكانًا بديلًا لمخيمات النزوح، وكل الأماكن في قطاع غزة غير آمنة، منوها إلى مقتل 192 من موظفي الأونروا، وتعرض 169 مبنى ومركزا للتدمير الشامل أو الجزئي، رغم أنها ترفع أعلام الأمم المتحدة.

وأوضح أن يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بإحداثيات مراكز الأونروا لنزوح الشعب الفلسطيني حتى لا يتم استهدافها، ويتم الإبلاغ مرتين يوميًا، مؤكدًا أنه أينما يذهب الشعب الفلسطيني يتعرض للقصف.

وتابع: «يجب أن يتم إعادة النظر في كل هذه المنظومة، وهي البعيدة عن الأخلاق والقوانين في الحروب».