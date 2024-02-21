متحدث الأونروا: توقف المساعدات يعني الحكم على الفلسطينيين بالموت

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا، إن الأوضاع في غزة تأخذ منحى كارثيا، وأن ثلاثة أرباع الفلسطينيين في غزة يشربون مياها ملوثة، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض بين النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن هناك انتشارا كبيرا للأمراض المعوية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي، مشيرا إلى أن معدل سوء التغذية قبل الحرب كان 1% بين سكان قطاع غزة، ووصل اليوم إلى 90%.

برنامج الأغذية العالمي قرر وقف المساعدات لحين تحقق نوع من الأمن

وأوضح «أبو حسنة»، أن منطقة شمال غزة أصبحت مدمرة، ولا تصلها أي مساعدات، مضيفا: «برنامج الأغذية العالمي قرر وقف المساعدات إلى غزة مؤقتا حتى يصبح هناك حالة من الأمن حتى على حياة الموظفين الذين يقومون بتوزيع المساعدات».

وأكد، أن هناك اتصالات مستمرة وحثيثة مع الجميع من أجل إدخال هذه المساعدات، لأن البديل عن القوافل التي تقودها الأونروا أو منظمات أخرى هو الحكم على الناس بالموت داخل قطاع غزة.