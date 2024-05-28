مفاجأة في تفسير حلم وفاة الزوجة لابن سيرين.. ماذا لو كانت مبتسمة؟
كتب:
تامر نادر
05:27 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
تفسير حلم وفاة الزوجة في المنام لابن سيرين
يراود الإنسان في منامه، العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، حلم وفاة الزوجة في المنام.. فما تفسيره؟
حلم وفاة الزوجة في المنام
تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم وفاة الزوجة في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل أنّ كل ما في الأمر، أنه جاء نتيجة كثرة تفكير الشخص في زوجته وخوفه عليها من التعرُّض لأي أذى، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى طول عمرها وسعادتها مع زوجها، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم وفاة الزوجة في المنام، دليل على حصولها على منصب جديد أو ترقية في عملها.
تفسير ابن سيرين لحلم وفاة الزوجة في المنام
وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم وفاة الزوجة في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة، كالتالي:
- موت الزوجة في المنام يدل على طول عمرها وسعادتها مع زوجها.
- قد يدل الحلم على حصول الزوجة على منصب جديد أو ترقية في عملها.
- إذا كان الرائي مريضًا ورأى في منامه موت زوجته، فهذا يدل على شفائه من مرضه.
- قد يدل موت الزوجة في المنام على سفرها أو غيابها عن زوجها لفترة من الوقت.
- إذا رأى الرائي زوجته ميتة في المنام وهي تبكي، فهذا يدل على حزنها من زوجها أو تقصيره في حقها.
- أما إذا كانت الزوجة الميتة في المنام مبتسمة، فهذا يدل على سعادتها مع زوجها.
- يشير موت الزوجة في المنام إلى زوال بعض الهموم والأحزان عن الرائي.
- قد يدل الحلم على حصول الرائي على ثروة أو ميراث.