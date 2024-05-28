مفاجأة في تفسير حلم وفاة الزوجة لابن سيرين.. ماذا لو كانت مبتسمة؟

يراود الإنسان في منامه، العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، حلم وفاة الزوجة في المنام.. فما تفسيره؟

حلم وفاة الزوجة في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم وفاة الزوجة في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل أنّ كل ما في الأمر، أنه جاء نتيجة كثرة تفكير الشخص في زوجته وخوفه عليها من التعرُّض لأي أذى، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى طول عمرها وسعادتها مع زوجها، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم وفاة الزوجة في المنام، دليل على حصولها على منصب جديد أو ترقية في عملها.

تفسير ابن سيرين لحلم وفاة الزوجة في المنام

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم وفاة الزوجة في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة، كالتالي:

موت الزوجة في المنام يدل على طول عمرها وسعادتها مع زوجها.

قد يدل الحلم على حصول الزوجة على منصب جديد أو ترقية في عملها.

إذا كان الرائي مريضًا ورأى في منامه موت زوجته، فهذا يدل على شفائه من مرضه.