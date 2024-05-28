يتميز برج الجدي بأنه عاقل وهادئ وجاد، ملتزم ومتزن في تعاملاته اليومية ومحب العمل، ولديه طموح وقادر على تحقيق أهدافه، ويمتلك سرعة كبيرة لتنفيذ نشاطات كثيرة ومختلفة وفي أقل وقت، وقادر على تحمل المسئولية، لكنه أحيانا يكون شخصًا انفعاليًا، ويميل أحيانا إلى العزلة.

من مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم الراحل محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي أن تحافظ على طاقتك للاهتمام بعملك وبذل الجهد في تحقيق الأهداف التي طال انتظارها في السنوات الماضية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج الجدي أن تحاول استثمار الخلافات في تصحيح الأخطاء بينك وبين شريك حياتك، وتجنب تكرارها كي تكون في حالة مزاجية جيدة.